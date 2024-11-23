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Подполье сообщило об изнасилованиях выпускниц медвузов бойцами ВСУ

Лебедев: бойцы ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц харьковского вуза

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские солдаты на линии фронта насилуют мобилизованных выпускниц Харьковского медицинского университета. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Кому повезло или приплатили, те остаются в тыловых частях, у них почти все нормально. Но есть и те, кого отправляют на линию боевого соприкосновения, и вот тут происходит страшное, но не являющееся невероятным для Украины. Девушки подвергаются сексуальному насилию», — заявил он.

По словам Лебедева, украинские бойцы считают, что «живут чуть ли не последний день», поэтому пытаются «взять от жизни все». Он добавил, что некоторые девушки вынужденно становятся любовницами офицеров, чтобы получить защиту, но после ранения офицера простые солдаты отыгрываются за то, что девушки вели себя надменно или отказывали в любви.

Сообщается, что родители выпускниц медвузов пытались решить вопрос деньгами, но получили отказ, поскольку офицеры «зарабатывают куда больше».

В октябре ООН выпустила доклад о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ. Солдаты рассказали об избиениях, а также угрозах расправой, физическим насилием и изнасилованием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский боец рассказал о пытках в плену у ВСУ.

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