На Украине задержали бывшего военного ФРГ по подозрению в изнасилованиях

Бывший немецкий военный задержан на Украине по подозрению в изнасиловании нескольких женщин и других сексуальных преступлениях. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на Генпрокуратуру города Бамберг в Баварии.

По информации издания, задержанный Бен Р. был арестован в Сумской области и теперь ждет экстрадиции в Германию. Следствие утверждает, что он совершал преступления как в своей стране, так и на Украине, записывая видео и размещая их в интернете. Также у него были найдены материалы, связанные с насилием над детьми.

Проверка в отношении Бена Р. в бундесвере началась в октябре 2021 года. В марте 2022 года ему запретили выполнять служебные обязанности и носить военную форму, а в марте 2023 года он был уволен. После этого он сбежал на Украину, где участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

В августе французского наемника Максима Баррата, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, объявили в розыск в Харьковской области по подозрению в изнасиловании.

Ранее в Германии россиянин зарезал двух украинцев из-за бутылки водки.