Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранного наемника ВСУ объявили в розыск в Харьковской области за изнасилование

Наемника ВСУ из Франции объявили в розыск по подозрению в изнасиловании женщины

close
100%
Telegram

Французского наемника Максима Баррата, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), объявили в розыск в Харьковской области по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба УВД Военно-гражданской администрации региона.

По данным управления, на мужчину завели уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Наемничество». Ему грозит пожизненный срок.

До этого заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк сообщил, что мужчина участвовал в боях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара.

При этом у Генри уже есть судимость за домашнее насилие в отношении своей жены, обратил внимание Лисняк.

Сама жительница села Глубокое Харьковской области обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании. По ее словам, пьяные наемники ворвались к ней в дом, избили и изнасиловали. При этом она сообщила, что они говорили по-французски. Женщина призналась, что после случившегося она несколько дней просидела в погребе, боясь выйти на наружу. Через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.

Ранее СК РФ назвал имена двух фигурантов дела о нападении на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами