Иностранного наемника ВСУ объявили в розыск в Харьковской области за изнасилование

Французского наемника Максима Баррата, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), объявили в розыск в Харьковской области по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба УВД Военно-гражданской администрации региона.

По данным управления, на мужчину завели уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Наемничество». Ему грозит пожизненный срок.

До этого заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк сообщил, что мужчина участвовал в боях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара.

При этом у Генри уже есть судимость за домашнее насилие в отношении своей жены, обратил внимание Лисняк.

Сама жительница села Глубокое Харьковской области обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании. По ее словам, пьяные наемники ворвались к ней в дом, избили и изнасиловали. При этом она сообщила, что они говорили по-французски. Женщина призналась, что после случившегося она несколько дней просидела в погребе, боясь выйти на наружу. Через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.

Ранее СК РФ назвал имена двух фигурантов дела о нападении на Курскую область.