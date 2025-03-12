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Обвинение попросило приговорить журналистку Кеворкову к шести годам колонии

Прокурор попросил суд приговорить журналистку Кеворкову к шести годам колонии
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«АлифТВ»/YouTube

Прокурор попросил приговорить к шести годам колонии журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело рассматривается во Втором Западном окружном военном суде.

«Государственный обвинитель в прениях сторон попросил приговорить Кеворкову к шести годам лишения свободы», — заявили в суде.

Кроме того, прокурор попросил назначить ей штраф в размере 500 тысяч рублей и наложить пятилетний запрет на администрирование интернет-страниц.

В мае 2024 года Басманный суд Москвы арестовал 65-летнюю Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. По версии следствия, в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность «Талибана» (организация запрещена в России). Ее также обвиняют в связях с террористами. За журналистку поручались правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон, главный редактор портала «Правмир» Анна Данилова.

Ранее журналистка Кеворкова не признала вину в оправдании терроризма.

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