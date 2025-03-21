В Марий Эл потушили пожар на складе

МЧС: пожар на складе в Волжском районе Марий Эл полностью потушили

Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар на складе в Волжском районе Республики Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

21 марта в поселке Приволжский Волжского района Марий Эл загорелся завод по производству пластмассовых плит. В МЧС заявляли, что площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. На месте работали 54 сотрудника и 16 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Прокуратура республики держит на контроле проверку по факту пожара на предприятии по производству пластмассовых плит.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.