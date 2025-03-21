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Прокуратура организовала проверку по факту пожара на предприятии в Марий Эл

Прокуратура Марий Эл: на контроле проверка по поводу пожара на предприятии
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Прокуратура Республики Марий Эл

Прокуратура республики Марий Эл держит на контроле проверку по факту пожара на предприятии по производству пластмассовых плит. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на место выехал Волжский межрайонный прокурор Владимир Ефремов.

До этого в МЧС сообщали, что площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. На месте работают 54 сотрудника и 16 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

В ночь на 21 марта по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу, нанесли удар. На газопроводе начался пожар, а пламя было видно из Курска и Сум. Украинские военные переложили вину за атаку на Россию — в генштабе ВСУ заявили, что российские военные якобы сами ударили по объекту.

Военный блогер Юрий Подоляка опубликовал видео с места ЧП. Он предположил, что ВСУ подорвали газоизмерительную станцию перед отступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта на курской газораспределительной станции.

Ранее нефтебаза в Краснодарском крае загорелась на площади 2 тыс. кв. м.

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