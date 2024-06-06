Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве горит склад со сладостями

Shot: в Москве горит склад со сладостями на площади 160 кв. м

В Москве горит склад со сладостями на площади 160 кв. м. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

О пострадавших не сообщается. Складской комплекс расположен на Каширском проезде на юге Москвы.

До этого кровля «Детского посольства» на ВДНХ в Москве загорелась из-за удара молнии. В связи с произошедшим были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада.

МЧС сообщило, что в результате пожара в «Детском посольстве» на ВДНХ никто не пострадал. В заявлении отмечается, что в здании загорелась крыша, однако находившиеся внутри люди смогли самостоятельно выйти на улицу еще до прибытия сотрудников экстренных служб.

Перед этим в Пермском крае молния ударила в подростка, который прятался от грозы под деревом.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами