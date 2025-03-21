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В Марий Эл ликвидировано открытое горение

МЧС: открытое горение на складе в Марий Эл ликвидировали
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Марий Эл на складе ликвидировали открытое горение. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожарные МЧС России проливают и разбирают конструкции», — говорится в публикации.

21 марта в республике Марий Эл загорелся завод по производству пластмассовых плит в поселке Приволжском. В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. На месте работали 54 сотрудника и 16 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Прокуратура республики держит на контроле проверку по факту пожара на предприятии по производству пластмассовых плит.

В ночь на 21 марта по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу, нанесли удар. На газопроводе начался пожар, а пламя было видно из Курска и Сум. Украинские военные переложили вину за атаку на Россию — в генштабе ВСУ заявили, что российские военные якобы сами ударили по объекту.

Ранее нефтебаза в Краснодарском крае загорелась на площади 2 тыс. кв. м.

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