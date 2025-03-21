Набиуллина рассказала, как относится к шуткам и мемам про себя

Набиуллина заявила, что нормально относится к шуткам и мемам про себя

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина призналась, что нормально относится к шуткам и мемам о своей работе. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — сказала глава ЦБ в ответ на соответствующий вопрос.

Набиуллина возглавляет Центробанк с 2013 года. В 2022 году она была переизбрана на эту должность в третий раз, ее кандидатуру перед повторным избранием в 2017 и 2022 годах представлял президент РФ Владимир Путин. Набиуллина будет занимать свой пост до 2027 года.

Она неоднократно входила в рейтинг журнала Forbes «100 самых влиятельных женщин мира», а в отдельные годы была единственной россиянкой в этом списке.

Ранее Набиуллину призвали вернуть на купюры российский флаг.