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Набиуллина рассказала, как относится к шуткам и мемам про себя

Набиуллина заявила, что нормально относится к шуткам и мемам про себя
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Банк России " class="item-image" loading="lazy">
Банк России

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина призналась, что нормально относится к шуткам и мемам о своей работе. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — сказала глава ЦБ в ответ на соответствующий вопрос.

Набиуллина возглавляет Центробанк с 2013 года. В 2022 году она была переизбрана на эту должность в третий раз, ее кандидатуру перед повторным избранием в 2017 и 2022 годах представлял президент РФ Владимир Путин. Набиуллина будет занимать свой пост до 2027 года.

Она неоднократно входила в рейтинг журнала Forbes «100 самых влиятельных женщин мира», а в отдельные годы была единственной россиянкой в этом списке.

Ранее Набиуллину призвали вернуть на купюры российский флаг.

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