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Набиуллина ответила на критику ЦБ

Набиуллина: критика ЦБ обостряется в период высоких ставок
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Пресс-служба Банка России

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что критика в адрес Центробанка всегда обостряется в период высоких ставок в экономике. Ее слова приводит ТАСС.

При этом, по словам главы ЦБ, регулятор принимает решение, исходя из своей оценки ситуации и прогнозов.

20 декабря Центробанк, вопреки ожиданиям аналитиков, на последнем в 2024 году заседании оставил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее написало, что российские чиновники и предприниматели регулярно жалуются президенту Владимиру Путину на беспрецедентное повышение ключевой ставки Банком России. В то же время, говорят источники агентства, пока не наблюдается никаких признаков того, что Набиуллина может попасть в опалу. Путин по-прежнему считает, что руководство Центробанка принимает необходимые для поддержки экономики решения.

Ранее в Госдуме нашли виновных в росте ставки и призвали провести расследование.

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