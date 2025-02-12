Набиуллину призвали вернуть на купюры российский флаг

Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной вернуть на купюры флаг России. Об этом пишет РИА Новости.

Директор института Андрей Шуриков подчеркнул, что наличие герба и флага России на купюрах «будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан». Также он обратил внимание на то, что денежные знаки являются визитной карточкой государства.

Шуриков напомнил, что на российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска изображался флаг Российской Федерации.

7 февраля в ЦБ сообщили, что купюру номиналом 1000 рублей с новым дизайном выпустят в конце 2025 года. Как отметил регулятор, дизайн новой купюры посвящен Приволжскому федеральному округу. Оформление выбрали на голосовании, в котором приняли участие 700 тысяч человек. Первое место в голосовании занял скоростной пассажирский теплоход «Метеор».

В ноябре глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что актуальности в печати 10-тысячной купюры нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос. Россия занимает одно из ведущих мест по использованию электронных средств платежа, отметил Аксаков. Почти 90% платежей россияне осуществляют с помощью платежных карт и многие не используют наличные.

Ранее в регионах РФ появились новые купюры номиналом 5000 рублей.