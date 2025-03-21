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В МВД националиста Белова переобъявили в розыск по новому уголовному делу

База МВД РФ подтверждает переобъявление в розыск националиста Белова
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Global Look Press

Министерство внутренних дел (МВД) России переобъявило в розыск националиста Владимира Белова (настоящая фамилия Поткин. — прим. ред.) по уголовному делу. Об этом говорится в базе розыска ведомства.

«Поткин Владимир Анатольевич разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что мужчина ранее был объявлен в розыск.

До этого националиста Белова объявляли в розыск 12 февраля прошлого года.

24 августа 2016 года суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы по обвинению в махинациях с деньгами БТА-банка и создании экстремистского сообщества. В 2018 году ему смягчили наказание и отпустили на свободу.

21 марта наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Грузии Михаила Камхадзе в Донецке заочно приговорили к 23 годам лишения свободы. Его объявили в международный розыск.

По версии следствия и суда, в 2017 году Камхадзе приехал на Украину и вступил в военизированное формирование, прошел военную подготовку и участвовал в боях на стороне Киева против представителей силовых структур Донецкой и Луганской Народных Республик и российских военнослужащих.

Ранее наемника из США заочно осудили за преступления в Курской области.

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