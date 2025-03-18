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Наемника из США заочно осудили за преступления в Курской области

Участвовавшего в боях под Курском гражданина США Бейлса приговорили к 26 годам
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд заочно назначил 26 лет колонии гражданину США Деррику Бейлсу, обвиненному в терроризме и участии в наемничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Бейлс осужден по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший тяжкие последствия), ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).

Суд установил, что в 2024 году американец вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за денежное вознаграждение. По данным следствия, он участвовал в августе 2023 года во вторжении на территорию Курской области, где совершал преступления против мирных жителей.

«В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти Бейлс совершил преступления против мирного населения», — отметили в СКР.

Прокуратура уточнила, что за свою деятельность Бейлс получил не менее 2,4 млн рублей. Мужчина объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Главное военное следственное управление СК РФ завершило следственные действия по уголовному делу в отношении Бейлса в декабре.

Ранее воевавшего за ВСУ наемника из Британии заочно приговорили к 14 годам.

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