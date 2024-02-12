Националист Александр Белов (Поткин) объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск националиста Александра Белова (Поткина). Об этом сообщает ТАСС.

«Поткин Александр Анатольевич 1976 года рождения разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке базы данных министерства внутренних дел.

Александр Белов (Поткин) — лидер запрещенной в РФ националистической организации «Русские».

24 августа 2016 года суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в махинациях с деньгами БТА-банка и создании экстремистского сообщества.

В 2018 году ему смягчили наказание и отпустили на свободу.

В январе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал уехавшего на Украину националиста Романа Железнова, известного по прозвищу Зухель. Железнова обвиняют в призывах к терроризму и экстремизму, участии в деятельности террористической организации и возбуждении ненависти и вражды.

Роман Железнов входил в группировку «Реструкт» Максима Марцинкевича. В 2014 году он переехал в Киев и вступил в ряды украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России). После этого Следственный комитет возбудил в отношении него первое в истории новейшей России дело по ст. 359 УК «Наемничество».

Ранее МВД РФ объявило журналиста Сергея Лойко (признан в РФ СМИ-агентом) в розыск по уголовной статье.