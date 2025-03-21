Воевавшего на стороне ВСУ и обучавшего других наемника из Грузии заочно осудили на 23 года

СК: наемника ВСУ из Грузии заочно осудили на 23 года

Наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Грузии Михаила Камхадзе в Донецке заочно приговорили к 23 годам лишения свободы. Его объявили в международный розыск. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.

По версии следствия и суда, в 2017 году Камхадзе приехал на Украину и вступил в военизированное формирование, прошел военную подготовку и участвовал в боях на стороне Киева против представителей силовых структур Донецкой и Луганской Народных Республик и российских военнослужащих.

Кроме того, Камхадзе обучал наемников и двух представителей украинских вооруженных формирований. Кроме того, у Камхадзе есть несколько сертификатов об окончании военных курсов по стандартам НАТО.

Уточняется, что осужденный — кадровый военный, проходил обучение в Тбилисском высшем артиллерийском училище.

«‎Он осуществлял обучение наемников боевому применению артиллерийского вооружения, имеющегося в наемнических вооруженных формированиях и подразделениях ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что Камхадзе получил вознаграждение в размере более 6,6 млн рублей. Его признали виновным по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте и об обучении наемника, а равно его использовании в вооруженном конфликте.

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