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В МВД Белоруссии заявили, что не пытали комика Останина

МВД Белоруссии: сообщения об избиении Останина не соответствуют действительности
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Информация о том, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии избили российского комика Артемия Останина, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики в Telegram-канале.

«Эти сведения не соответствуют действительности!» — говорится в заявлении.

В ведомстве предупредили, что распространение ложных данных о деятельности белорусских полицейских влечет за собой уголовную ответственность.

15 марта стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Останина по статье о разжигании ненависти. Причиной послужила шутка комика, произнесенная им во время записи шоу «Третий канал». Артист рассказал историю о том, как в метро в него врезался человек с инвалидностью, назвав этого мужчину «скейтером без ног».

Впоследствии юмориста задержали в Белоруссии, а затем направили в Москву. 19 марта суд избрал комику меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 мая 2025 года.

При этом сам Останин обвинил задержавших его белорусских правоохранителей в избиении. Как сказал артист, полицейские пытали его током, а также били по спине и корпусу. Оказавшись в Москве, юморист попросил провести медицинский осмотр — врачи диагностировали у него ряд повреждений, включая перелом позвонка и ушибы. Фото комика со следами избиения опубликовала в своем Telegram-канале правозащитница Ева Меркачева.

Ранее Останин отказался признать вину в разжигании ненависти.

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