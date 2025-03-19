Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комик Артемий Останин не признает вину в разжигании ненависти к бойцам СВО

Адвокат Полякова: комик Артемий Останин намерен обжаловать решение об аресте
close
Суды общей юрисдикции города Москвы

Адвокат Артемия Останина Вероника Полякова сообщила о том, что стендап-комик не признает свою вину по делу о разжигании ненависти. Ее слова передает ТАСС.

«Вину Останин не признает, подробнее по сути обвинений выскажется позднее. Пока он показания не давал. Решение об аресте мы будем обжаловать», — сообщила защитница.

Накануне стало известно, что суд отправил в СИЗО юмориста Останина. Его обвиняют в нарушении п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В ходе судебного заседания защита стендап-комика ходатайствовала о его отправке под домашний арест. Адвокат Останина также утверждала, что комик был «подвергнут избиению» во время задержания.

Следователь в свою очередь настаивал, чтобы юмориста отправили в СИЗО, а прокуратура просила избрать ему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

15 марта Следственный комитет России открыл уголовное дело о возбуждении ненависти в связи с высказываниями Останина. Заявлялось, что артист якобы «высказывал негативные и оскорбительные комментарии» в адрес участника СВО.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», Останин в феврале во время записи шоу «Третий канал» рассказал о том, что на него в метро наехал инвалид, и назвал мужчину «скейтером без ног». По словам комика, он попросил наехавшего на него «не гонять так сильно», но проходящая женщина обвинила его в хамстве.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова стала депутатом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами