Комик Артемий Останин не признает вину в разжигании ненависти к бойцам СВО

Адвокат Артемия Останина Вероника Полякова сообщила о том, что стендап-комик не признает свою вину по делу о разжигании ненависти. Ее слова передает ТАСС.

«Вину Останин не признает, подробнее по сути обвинений выскажется позднее. Пока он показания не давал. Решение об аресте мы будем обжаловать», — сообщила защитница.

Накануне стало известно, что суд отправил в СИЗО юмориста Останина. Его обвиняют в нарушении п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В ходе судебного заседания защита стендап-комика ходатайствовала о его отправке под домашний арест. Адвокат Останина также утверждала, что комик был «подвергнут избиению» во время задержания.

Следователь в свою очередь настаивал, чтобы юмориста отправили в СИЗО, а прокуратура просила избрать ему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

15 марта Следственный комитет России открыл уголовное дело о возбуждении ненависти в связи с высказываниями Останина. Заявлялось, что артист якобы «высказывал негативные и оскорбительные комментарии» в адрес участника СВО.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», Останин в феврале во время записи шоу «Третий канал» рассказал о том, что на него в метро наехал инвалид, и назвал мужчину «скейтером без ног». По словам комика, он попросил наехавшего на него «не гонять так сильно», но проходящая женщина обвинила его в хамстве.

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