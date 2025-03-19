Суд Москвы арестовал комика Останина, пошутившего про инвалида

Комика Останина арестовали по делу о разжигании ненависти к бойцам СВО

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО стендап-комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщает РИА Новости.

Комику было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Судья Варвара Оганова удовлетворила ходатайство следствия. Она избрала Останину меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая. Комик и его защита в ходе заседания просили о домашнем аресте. Они отметили, что во время задержания артист был «подвергнут избиению» и получил травмы.

Следователь просил отправить Останина в СИЗО, так как он пытался скрыться. Прокурор не поддержала ходатайство следствия об избрании комику меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Считаю возможным избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — заявляла прокурор.

15 марта Следственный комитет России открыл уголовное дело о возбуждении ненависти в связи с высказываниями Останина. Заявлялось, что артист якобы «высказывал негативные и оскорбительные комментарии» в адрес участника СВО.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», Останин в феврале во время записи шоу «Третий канал» рассказал о том, что на него в метро наехал инвалид, и назвал мужчину «скейтером без ног». По словам комика, он попросил наехавшего на него «не гонять так сильно», но проходящая женщина обвинила его в хамстве.

Ранее Останин извинился на допросе за свое выступление.