СК возбудил дело из-за шутки комика про инвалида

Следственный комитет России открыл уголовное дело о возбуждении ненависти в связи с высказываниями стендап-комика Артемия Останина в адрес участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал московского Следкома.

По данным следствия, в соцсетях распространилась информация о том, что артист во время выступления в Москве «высказывал негативные и оскорбительные комментарии» в адрес участника СВО. Видео было опубликовано в интернете.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ», — сообщили в СК.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», Останин в феврале во время записи шоу «Третий канал» рассказал о том, что на него в метро наехал инвалид, и назвал мужчину «скейтером без ног». По словам комика, он попросил наехавшего на него «не гонять так сильно», но проходящая женщина обвинила его в хамстве.

» <…> на мине подорвался, решил угла в метро дать, а я хамло при этом», — сказал Останин.

При этом, во время своего выступления он не упоминал СВО.

До этого сообщалось, что в Кирове полиция задержала бойца ММА за дискредитацию армии в социальных сетях.

Ранее стало известно, что ФНС закрыла ИП и арестовала счета стендап-комика Идрака Мирзализаде.