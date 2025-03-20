Врач объяснил, с чем связан рост заболеваемости гриппом в России

Необычная зима и весна с перепадами температур повлияли на рост заболеваемости гриппом в России. Об этом kp.ru рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Как правило, первая волна заболеваемости начинается осенью. Когда начинается похолодание, слякоть, промозглость, сырость. Вторая обычно накрывает после новогодних каникул, когда дети возвращаются в сады и школы и начинают активно обмениваться вирусами. Потом в обмен вирусами включаются возвращающиеся с январских каникул студенты. И все это плавно ложится на весенний авитаминоз, часто волна растягивается и до весны, как у нас случилось сейчас», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация может варьироваться в зависимости от вирусов, которые распространяются в стране. Так, например, сейчас преобладает вирус гриппа A(H1N1), который особенно тяжело переносят дети и пожилые люди.

Жемчугов добавил, что россиянам стоит пройти ревакцинацию от вируса, если они были привиты осенью, чтобы защитить себя от осложнений.

Заведующий структурным подразделением ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», врач-терапевт, нефролог Антон Шулаев до этого говорил, что эпидемиологический сезон, при котором активно распространяются грипп и ОРВИ, продолжится до тех пор, пока погода не «устаканится».

Ранее врач раскрыл, чем опасен грипп А.