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Песков подтвердил приказ Путина о приостановке ударов по энергообъектам

Песков: Путин дал команду приостановить удары по энергетической инфраструктуре

Приказ президента России Владимира Путина о приостановке ударов по энергообъектам Украины остается в силе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о приостановке ударов, и президент Путин дал команду приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это то, о чем было условлено», – подчеркнул представитель Кремля.

18 марта сообщалось о поддержке президентом России Владимиром Путиным предложения американского президента Дональда Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Путин положительно воспринял инициативу Трампа и незамедлительно отдал соответствующие распоряжения российским вооруженным силам.

При этом экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в материале для Asia Times отметил, что Украина вряд ли согласится на сделку по временному прекращению ударов по инфраструктуре, о которой договорились президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина быстро нарушила договоренность по ударам.

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