В Кремле не стали комментировать письмо генерала Попова Путину

Письмо экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова, направленное президенту РФ Владимиру Путину, опубликовано и о нем доложено главе государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что не может комментировать обращение генерала.

«Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно опубликовано и о нем доложено главе государства», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне генерал Попов направил обращение президенту России, в котором заявил, что оказался в сложной ситуации из-за, по его словам, необоснованного уголовного преследования. Он подчеркнул, что всю жизнь посвятил служению стране, выполняя приказы и боевые задачи, а его увольнение из Вооруженных сил РФ произошло вопреки его воле и текущей оперативной обстановке в зоне боевых действий.

В мае 2024 года генерал Попов был задержан и взят под стражу, однако в июле ему была изменена мера пресечения на домашний арест. Центральной фигурой в этом деле выступает генерал-лейтенант Олег Цоков, которого следствие обвиняет вовлечении Попова в преступную схему, якобы используя его предполагаемое увлечение азартными играми.

Ранее Попову из-за перекура заменили домашний арест на СИЗО.