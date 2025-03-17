Генералу Попову из-за перекура заменили домашний арест на СИЗО

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО в том числе из-за перекура. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно статье, ужесточение меры пресечения для обвиняемого прокурор обосновал тем, что подсудимый нарушил запрет на общение со своим предполагаемым сообщником, другим фигурантом дела Сергеем Моисеевым. Мужчины контактировали, когда вышли на крыльцо гарнизонного суда, чтобы покурить. Прокурор попросил во время разбирательства посмотреть запись с камер видеонаблюдения. Суд встал на сторону обвинителя.

Однако, по мнению адвоката Попова Сергея Буйновского, таким образом судья поучаствовал в несанкционированных оперативно-разыскных мероприятиях: эти записи не могли использоваться, так как их процессуальный статус не был определен. Кроме того, звука на видео не было, поэтому непонятно, общались ли мужчины и на какую именно тему.

Дело Попова Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала СВО. Летом 2023 года депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение, в котором Попов рассказывает о своем докладе руководству: жалуется на нехватку вооружений, «массовую гибель и увечья» военнослужащих и сообщает о его отстранении от должности.



В мае 2024 года в отношении Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, военный продал около 2 тыс. тонн металлоизделий , полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области. Сумму ущерба оценили более чем в 114 млн руб.



Следователи предположили, что в мошенническую схему Попова втянул другой генерал — Олег Цоков, погибший позднее на СВО. В его телефоне нашли данные, согласно которым за год он проиграл на тотализаторе 30 млн рублей.



Обвинение утверждает, что Попов тоже увлекался азартными играми, из-за чего и пошел на преступление.



Адвокат Буйновский назвал все обвинения в отношении Попова «необоснованными и абсурдными, строящимися на домыслах и предположениях следователя»

«Адвокат напомнил, что, согласно принципу презумпции невиновности, все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого», — говорится в материале.

В апелляционной жалобе по поводу перевода своего подзащитного из-под домашнего ареста Буйновский также заявил о провокации в отношении генерала: 30 января по дороге в Тамбовский гарнизонный суд мужчину остановили сотрудники ДПС для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Попов отказался, так как боялся опоздать на заседание. Юрист отметил, что сначала суд не увидел в отказе экс-командующего ничего страшного, однако через месяц счел его одним из оснований для ужесточения меры пресечения.

«Слушание основного уголовного дела было изначально закрыто. Но заседание об изменении меры пресечения являлось отдельным процессом, и поэтому для его закрытия требовалось новое обоснование, чего сделано не было», — обратил внимание юрист на еще одно нарушение судебного производства.

Он подчеркнул, что из-за этого все постановления суда должны быть отменены.

Ранее в защиту Попова дали показания более 15 командиров воинских частей.