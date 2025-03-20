Генерал Попов обратился к Путину

Экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, направил обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В письме Попов заявил, что оказался в сложной ситуации из-за, по его словам, необоснованного уголовного преследования. Он подчеркнул, что всю жизнь посвятил служению стране, выполняя приказы и боевые задачи, а его увольнение из Вооруженных сил РФ произошло вопреки его воле и текущей оперативной обстановке в зоне СВО.

«Я хочу продолжать защищать Родину и громить врага», — отметил генерал в обращении, попросив главу государства разобраться в ситуации и вернуть его в действующую армию.

Генерала задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает. По его словам, Цоков переводил ему деньги в счет долга. Адвокат подчеркивал, что генералы одалживали деньги друг другу.

Ранее Попову из-за перекура заменили домашний арест на СИЗО.