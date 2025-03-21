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В Евросоюзе выступили против отправки войск на Украину

Bloomberg: Евросоюз готов усилить НАТО вместо отправки войск на Украину
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Mindaugas Kulbis/AP

Часть стран Европейского союза (ЕС) хотят усилить НАТО вместо отправки военных на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Только Великобритания и Франция публично заявили о готовности отправить войска на Украину, напоминает издание. В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступает против данной инициативы.

«Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо этого предложили военную технику или войска для подкрепления других стран НАТО», — пишет Bloomberg.

13 марта Bloomberg сообщило, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал планы по отправке войск НАТО на Украину. Он заявил, что это решение не будет способствовать урегулированию конфликта.

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.

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