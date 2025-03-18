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Российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине

Политолог Марков: войска НАТО могут ввести на Украину после заключения мира
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Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Войска НАТО могут появиться на Украине очень быстро. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

По его словам, это может произойти после заключения «перемирия». После этого в крупнейшие украинские города введут войска стран Североатлантического альянса из Европейского союза, отметил эксперт.

«Они будут называть себя миротворцами. Они не будут подвергаться угрозе военных ударов сейчас», — написал Марков.

Политолог заявил, что затем начнутся переговоры о мирном договоре. При этом войска стран НАТО из ЕС так и останутся на Украине.

Эксперт добавил, что руководители Франции и Великобритании разработали и утвердили такой сценарий, который поддержали уже 15 стран Евросоюза.

13 марта агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стремятся привлечь 37 стран к созданию так называемой «коалиции желающих» — группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить республике гарантии безопасности после подписания мирного договора между Киевом и Москвой. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в Кремле раскритиковали планы по отправке войск НАТО на Украину.

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