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В Госдуме выступили против введения акциза на чипсы

Депутат Куринный: чипсы вредны для здоровья, но введение акцизов не поможет
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Shutterstock

В России нужно найти другие пути оздоровления граждан, а не действовать только через запреты. Не следует вводить акцизы на чипсы и повышать стоимость востребованного продукта, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Намного важнее проводить просветительскую работу и рассказывать жителям о правилах здорового питания, заявил он НСН.

Напомним, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов призвал премьер-министра Михаила Мишустина ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям. Куринный, однако, назвал эту инициативу очень сомнительной, предупредив, что не поддержит её.

«В данном случае правильное питание, конечно, — это одна из составляющих сохранения здоровья. Но добиваться этого вот такими способами совершенно бесперспективно и неправильно», — убежден депутат.

По мнению парламентария, важно действовать не через запреты, ограничения и повышение цен на товары, а через информационный фон. Людям следует объяснять, почему тот или иной продукт вреден, какое он оказывает влияние. Это не всегда можно подкрепить доказательствами — так, нет научных исследований, которые бы подтверждали степень вредности чипсов, подчеркнул Куринный.

«Безусловно, это неполезная еда. Так же, как и фастфуд. Но действовать в этом направлении надо очень аккуратно», — заключил он.

Павлов до этого отмечал, что еще в 2020 году ВОЗ рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в этот список входят и чипсы. По его мнению, запрет должен действовать по примеру ограничений продажи энергетиков несовершеннолетним. Если инициативу о введении акцизов примут, то вырученные с этого средства планируется направить на реализацию программ в здравоохранении.

Ранее врач предупредила об обратном эффекте от запрета на чипсы детям.

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