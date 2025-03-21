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«Ожирение и мусор»: чипсы хотят запретить детям по примеру энергетиков

Эксперт Роспотребнадзора: детям в РФ нужно запретить чипсы по примеру энергетиков
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Depositphotos

В России необходимо ввести запрет не только на продажу детям чипсов, но и ограничить рекламу этого вредного продукта, считает председатель общественной организации по защите прав потребителей, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В беседе с 360.ru он сравнил чипсы с энергетикам, заявив, что это мусорный продукт.

Чипсы приводят к ожирению и повышают риски развития сосудистых заболеваний, что уже доказано экспертами ВОЗ, напомнил Павлов.

«Если мы говорим о классических чипсах, где много жира, трансжиров и соли, это, безусловно, мусорная еда и вредный продукт, который нужно максимально ограничить, — подчеркнул он. — При этом не запрещать, а вводить акциз как меру для снижения потребления».

Запрет на чипсы для детей должен действовать по примеру энергетиков – этот продукт не менее вреден, убежден специалист. По его мнению, самостоятельно принимать решение о покупке чипсов россияне должны только после достижения совершеннолетия.

Если инициативу о введении акцизов примут, то вырученные с этого средства следует направить на реализацию программ в здравоохранении, считает Павлов. Он подчеркнул, что распространить меру необходимо только на чипсы – сухарики и прочие снеки она не затронет.

Напомним, Павлов до этого направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором призвал ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям. Он отметил, что еще в 2020 году ВОЗ рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в этот список входят и чипсы. Согласно данным организации, потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца, и в 2023 году в списке самых вредных продуктов, составленном ВОЗ, чипсы были на первом месте.

Ранее россиян предупредили о вкусовом дальтонизме у детей от чипсов.

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