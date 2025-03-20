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В России могут запретить продажу чипсов детям

В России предложили ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям
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Depositphotos

В России могут ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям. Об этом пишет издание «‎Известия» со ссылкой на письмо главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова председателю правительства Михаилу Мишустину.

Так, в своем обращении Мишустину Павлов отметил, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в этот список входят и чипсы.

Согласно данным организации, потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца. В 2023 году, пишет глава Общественного совета при Роспотребнадзоре, в списке самых вредных продуктов, составленным ВОЗ, чипсы были на первом месте.

Также Павлов отметил, что подобные меры российские власти уже принимали. С позапрошлого года акцизом облагаются сахаросодержащие напитки. Кроме того, с осени 2023 года подняли ставку налога на добавленную стоимость на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда — с 10 до 20%.

Накануне старший врач-педиатр клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Екатерина Морозова предупредила, что ожирение у детей может спровоцировать развитие заболеваний, которые обычно встречаются у взрослых, таких как гипертония, сахарный диабет второго типа и ранний атеросклероз.

Ранее врач перечислила самые вредные для детей продукты.

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