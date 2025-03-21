Врач: запрет чипсов для детей приведет к обратному эффекту

В России хотят запретить продажу чипсов несовершеннолетним. Однако такая мера может грозить обратным эффектом — на фоне запрета дети начнут проявлять к этому снеку еще больший интерес, предупредила профессор ФМБА России, врач общей практики, диетолог, д.м.н. Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой новостей.

«Запретный плод весьма сладок. Дети будут изыскивать возможность прикоснуться к этому продукту, пусть тайно, но обязательно его потреблять, — убеждена специалист. — И если мы даже ставим акцент на то, что надо запретить, это сразу возбуждает определенный интерес к этой категории продуктов, и я думаю, что потребителей станет еще больше».

Людям вообще нельзя полностью запрещать потребление каких-то конкретных продуктов, так как это всегда имеет обратный эффект, считает диетолог. Намного эффективнее, по ее мнению, обращать более пристальное внимание на состав продуктов и на то, какие товары находятся в продаже в учебных заведениях.

Находящиеся сегодня на прилавках вредные чипсы с массой трансжиров и канцерогенов все равно останутся в спросе, так как жир в сочетании с солью или сахаром влияет на дофаминовые зоны мозга. Это заставляет человека потреблять больше таких продуктов, объяснила Королева.

Однако при желании и чипсы можно сделать полезными для здоровья, если взять за основу фрукты и овощи и отказаться от массы различных добавок, отметила врач. Лучше всего готовить их на низкой температуре до 60 градусов — так они сохранят ферменты, растительную клетчатку и станут полезным перекусом и для детей, и для взрослых, заключила диетолог.

Напомним, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов призвал премьер-министра Михаила Мишустина ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям. Он отметил, что еще в 2020 году ВОЗ рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в этот список входят и чипсы.

Позже эксперт пояснил, что запрет должен действовать по примеру ограничений продажи энергетиков несовершеннолетним. Если инициативу о введении акцизов примут, то вырученные с этого средства, по его мнению, следует направить на реализацию программ в здравоохранении.

Ранее врач оценила последствия запрета на чипсы детям.