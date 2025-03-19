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В РФ задумали резко сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ

Минтруд: список профессий для упрощенного получения ВНЖ может сократиться до 31
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Список профессий, позволяющих иностранным гражданам возможность получить вид на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной процедуре, может сократиться с 203 до 31. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Проект соответствующего министерского приказа опубликован в среду на портале нормативно-правовых актов.

В обновленный перечень профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным специалистам при соблюдении установленных требований оформить ВНЖ в упрощенном порядке, вошла 31 специальность. Ранее такой возможностью могли воспользоваться представители 203 профессий.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что список теперь включает лишь узкопрофильные инженерные и рабочие специальности, а также профессии аналитиков и инженеров в отдельных научных областях.

По словам замминистра труда Дмитрия Платыгина, упрощенное получение вида на жительство — это точечная мера, направленная на привлечение высококвалифицированных специалистов с редкими и востребованными навыками. В качестве примера он назвал инженера-технолога по промышленному производству пьезоэлектрических кварцевых кристаллических элементов, технолога изготовления резонатора лазерного диода, судокорпусника-ремонтника.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сферы здравоохранения и образования следует исключить из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют ВНЖ в России в упрощенном порядке.

Ранее Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов.

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