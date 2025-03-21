Уровень доверия россиян Путину вырос почти до 80%

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,8% россиян, а 78,1% одобрили его работу

Большинство опрошенных россиян (79,8%) заявили, что доверяют президенту России Владимиру Путину. Данные об этом опубликовали на сайте ВЦИОМ.

По данным еженедельного опроса, одобряют работу российского лидера 78,1% граждан, которые согласились ответить на вопросы. При этом не доверяют президенту 16% опрошенных.

Более половины (62,4%) опрошенных ответили, что российское правительство работает хорошо, а 18,4% респондентов назвали плохой работу кабмина. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценили 53,4% участников опроса, а 10,1% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов отмечал, что высокий уровень доверия Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября.

Ранее Трамп заявил о доверии к Путину.