Стало известно, как повлияют протесты в Турции на планы российских туристов

Союз туриндустрии: протесты в Турции не оказывают влияния на отдых россиян

Протесты в Турции не оказывают значительного влияния на планы российских туристов по посещению страны. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Ura.ru.

По его словам, протесты не затрагивают курортные зоны. В основном российские туристы выбирают пляжные регионы: Анталья, Бодрум и Даламан, где установилась рекордно теплая погода для марта, сказал Горин.

Он также дал совет российским туристам в связи с происходящим в Стамбуле — избегать участия в массовых мероприятиях.

19 марта полиция Турции задержала мэра города Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. По данным телеканала NTV, в доме чиновника в районе Сарыер на севере Стамбула правоохранители начали обыск.

Имамоглу был сначала доставлен на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Согласно информации телеканала CNN Türk, после этого мэра доставили в суд. Мэра Стамбула задержали в рамках проводимой местными правоохранителями масштабной операции. На задержание мэра был выдан ордер.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году. Недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса генеральной прокуратуры.

Позже турецкие власти запретили в Стамбуле митинги и демонстрации до 23 марта на фоне задержания мэра города.

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