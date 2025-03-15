Россияне все чаще выбирают Китай для летнего отдыха

Россияне для летнего отдыха все чаще выбирают Китай. Об этом пишет РБК со ссылкой на туроператоров.

По словам Дмитрия Горина, вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на летние туры в Китай по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. В этом году Китай вошел в пятерку самых популярных выездных направлений для раннего бронирования на летний сезон у туроператора «Русский экспресс». Согласно данным РБК, Китай также оказался в числе первых пяти маршрутов еще нескольких операторов.

Согласно статистике Ассоциации туроператоров России, российские туристы чаще всего выбирают для летнего отдыха остров Хайнань.

«Это понятный и привычный отдых для российского туриста, достойная альтернатива многим более дорогим направлениям для летнего отдыха», — рассказали в агентстве Tez Tour.

При этом стоимость путевок снизилась на 28,5% в сравнении с 2024 годом, говорится в материале. Так, десятидневный тур обойдется в среднем в 170 тыс. рублей на двоих, говорится в материале.

7 марта в посольстве Китайской Народной Республики заявили, что Россия и Китай стремятся к отмене визового режима. Временный поверенный в делах посольства Чжан Вэй заявил, что стороны хотят сделать поездки более удобными для граждан обеих стран.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая упал на 7,1% в начале года.