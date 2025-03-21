Эстония перестанет признавать небиометрические загранпаспорта России

Таллин с 31 марта перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта российских граждан, заявили в министерстве иностранных дел Эстонии. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что россияне, которые имеют вид на жительство в Эстонии или другом государстве Евросоюза и используют в текущий момент небиометрический российский паспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта.

В заявлении отмечается, что российские небиометрические паспорта «носят в себе различные риски для безопасности и не соответствуют» рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Накануне эстонский парламент не поддержал законопроект, предполагающий закрытие границы с Россией.

Против этой инициативы проголосовал 61 депутат из 101. За принятие законопроекта, в свою очередь, выступили 14 парламентариев.

14 марта министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что РФ якобы готовится к новому уровню военного присутствия у границ с республикой. По словам главы внешнеполитического ведомства, с этой целью Москва создает масштабную инфраструктуру.

Ранее в Эстонии призвали продолжать «давить на РФ».