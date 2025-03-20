Эстонские депутаты не поддержали закрытие границы с РФ

Парламент Эстонии не поддержал проект о закрытии границы с Россией

Эстонский парламент не поддержал законопроект, предполагающий закрытие границы с РФ. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.

В материале отмечается, что рассмотрение соответствующего документа инициировала оппозиционная партия Isamaa.

«Парламент на заседании в четверг, 20 марта, отклонил <...> проект, согласно которому законодательный орган дал бы правительству указание закрыть российско-эстонскую границу», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что против этой инициативы проголосовал 61 депутат из 101. За принятие законопроекта, в свою очередь, выступили 14 парламентариев.

14 марта министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что РФ якобы готовится к новому уровню военного присутствия у границ с республикой. По словам главы внешнеполитического ведомства, с этой целью Москва создает масштабную инфраструктуру.

Как сказал дипломат, он не верит в возможность вторжения РФ в Эстонию в ближайшем будущем. Но министр не исключил, что российское руководство может отправить небольшую группу своих военнослужащих в одну из стран — членов НАТО, чтобы проверить готовность организации выполнять обязательства по статье о коллективной обороне.

Ранее в Эстонии призвали продолжать «давить на РФ».