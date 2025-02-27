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В Европе призвали «давить на Россию» перед возможными переговорами

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал Европу использовать влияние и давить на Россию
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Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Европу использовать все свое влияние для давления на Россию, чтобы не допустить сильной позиции Москвы на потенциальных переговорах. Его слова приводит RND.

Он считает, что на сегодняшний день Европа находится в сильной позиции, однако ее нужно защищать и отстаивать. Евросоюз «имеет многое в своих руках», чтобы оказывать давление на Россию, утверждает Цахкна. Речь идет о замороженных активах РФ и возможности вводить и снимать санкции, указал глава МИД Эстонии.

«К сожалению, мы видим, что переговоры уже ведутся и вскоре состоятся переговоры между двумя президентами [России и США] на равных. Мы должны давить на Россию экономически и с помощью санкций, чтобы Москва не имела лучшей позиции на переговорах. Если Россия и США хотят говорить о Европе и Украине, невозможно принимать решения без нашего согласия», — подчеркнул он.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский усомнился, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами могут «что-то изменить», но призвал Европу не быть пассивным наблюдателем в вопросах собственной безопасности.

Ранее в Европе призвали потратить замороженные активы России на оружие для Украины.

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