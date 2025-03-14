В Эстонии заявили, что РФ готовит инфраструктуру для военного присутствия у границ

Россия готовится к новому уровню военного присутствия у границ с Эстонией. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в интервью французской газете Le Figaro.

«Мы уже видим с другой стороны границы, что Россия готовит масштабную инфраструктуру для военного присутствия нового уровня», — сказал он.

Цахкна не верит в возможность вторжения России в Эстонию в ближайшее время, при этом он считает, что небольшое число российских военных могут быть отправлены в одну из стран НАТО, например в Эстонию, Финляндию, Литву, Польшу или Румынию, чтобы проверить готовность альянса выполнить обязательства по статье о коллективной обороне.

На этой неделе еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен готовиться к потенциальным войнам, чтобы предотвратить их.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует масштабные инвестиции в оборону для сдерживания России.