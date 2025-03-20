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В Курском приграничье остались тысячи брошенных животных

ТАСС: сложная ситуация с брошенными животными наблюдается в Курской области
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Depositphotos

В приграничных районах Курской области сложилась катастрофическая ситуация с бездомными и травмированными животными, особенно остро проблема стоит в Суджанском районе. Об этом заявила директор благотворительного фонда «Право жить» Екатерина Жильникова в интервью ТАСС.

По ее словам, в этом регионе находятся тысячи брошенных собак и кошек. Суджанский район испытывает наибольшие трудности – вывоз животных практически не осуществляется, за исключением случаев самостоятельной эвакуации владельцами своих питомцев.

Аналогичная, хотя и менее острая ситуация наблюдается в Кореневском и Глушковском районах, куда волонтеры доставляют гуманитарную помощь в виде кормов. В поселке Теткино (Глушковский район) ситуация критическая: пропитание истощенных животных обеспечивают лишь один волонтер и его помощник. Вывоз животных из Теткино крайне затруднен, за исключением редких случаев помощи от донецких волонтеров, которые преимущественно эвакуируют кошек и лишь небольшое количество прирученных собак. Остальные животные остаются без должного ухода.

Жильникова подчеркнула значительную помощь, оказываемую фондом Ольги Орловой «Бруно», отметив, что без поддержки этого фонда обеспечение кормами животных в приграничных районах было бы невозможным.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев предложил раздать российским пенсионерам бездомных животных и выплачивать на их содержание субсидии. По его мнению, это решит проблему с нехваткой приютов и принесет пользу как пожилым людям, так и всему государству в целом.

Ранее стало известно, что владельцев собак планируют уголовно наказывать за нападения их питомцев.

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