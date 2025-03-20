Названа причина обысков в офисе IT-компании «Крок» в Москве

Сотрудники правоохранительных органов совершили визит в офис IT-компании «Крок» из-за одного из ее прошлых проектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Там уточнили, что компания по запросу регулирующих органов предоставила правоохранителям документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки.

«Все запрошенные сегодня документы ранее были проверены в 2022-2024 гг. Нарушений выявлено не было», — сказали в пресс-службе.

В организации добавили, что она работает в штатном режиме и продолжает исполнять все обязательства перед заказчиками и партнерами.

Днем 20 марта стало известно, что силовики приехали c обысками в офис IT-компании «Крок» в Москве. По информации издания РБК, обыски были связаны с обеспечением инфраструктуры для Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ).

Позже сообщалось, что правоохранители проводят обыски в офисе IT-компании «Ланит» в Москве, а также изучают документацию организации.

Ранее силовики устроили обыски в офисе компании Zenden.