Силовики проводят обыски в офисе Zenden и на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем обувного ритейлера Андреем Павловым (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Как уточняет источник, следственные действия, в частности, идут в микрорайоне Белые столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе Zenden на Щукинской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание перевозку и продажу товаров без маркировки.

Павлова признали иноагентом 16 августа. Комментируя это решение, он заявил, что не знает об основаниях для включения его в реестр. Предприниматель также говорил, что готов носить это звание с гордостью

Глава Zenden рассказал, что ему «давно уже, несколько месяцев» намекали, что его внесут в реестр иноагентов, если он не прекратит критиковать «организованную преступную группу в составе ФНС».

Ранее ФСБ устроила обыски в доме главы МВД Таганрога.