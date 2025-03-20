В офисе IT-компании «Ланит» в Москве проводят обыски

ТАСС: cиловики проводят обыски в офисе IT-компании «Ланит» в Москве

Силовики проводят обыски в офисе IT-компании «Ланит» в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб.

По его словам, правоохранители также изучают документацию организации.

20 марта сообщалось, что силовики приехали c обысками в офис IT-компании «Крок» в Москве. В Telegram-канале самой компании заявили, что она продолжает свою работу в штатном режиме.

До этого МВД завершило расследование громкого уголовного дела против полковника ФСБ России в отставке Михаила Полякова, переводчика Дениса Савинского и предпринимателя Александра Санина. Их обвиняют в вымогательстве 42,5 млн рублей у IT-компании «Ланит» за установку «блока на негатив».

По версии следствия, не позднее ноября 2020 года Поляков разработал план, согласно которому на его Telegram-каналах размещались негативные публикации, которые могли нанести ущерб интересам владельцев компании.

Ранее силовики устроили обыски в офисе компании Zenden.