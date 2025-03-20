Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе IT-компании «Ланит» в Москве проводят обыски

ТАСС: cиловики проводят обыски в офисе IT-компании «Ланит» в Москве
close
Андрей Стенин/РИА Новости

Силовики проводят обыски в офисе IT-компании «Ланит» в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб.

По его словам, правоохранители также изучают документацию организации.

20 марта сообщалось, что силовики приехали c обысками в офис IT-компании «Крок» в Москве. В Telegram-канале самой компании заявили, что она продолжает свою работу в штатном режиме.

До этого МВД завершило расследование громкого уголовного дела против полковника ФСБ России в отставке Михаила Полякова, переводчика Дениса Савинского и предпринимателя Александра Санина. Их обвиняют в вымогательстве 42,5 млн рублей у IT-компании «Ланит» за установку «блока на негатив».

По версии следствия, не позднее ноября 2020 года Поляков разработал план, согласно которому на его Telegram-каналах размещались негативные публикации, которые могли нанести ущерб интересам владельцев компании.

Ранее силовики устроили обыски в офисе компании Zenden.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами