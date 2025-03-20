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В Японии в самолет ударила молния после взлета

В Японии в самолет ударила молния, он вернулся в аэропорт вылета
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Depositphotos

В Японии в самолет авиакомпании Japan Air Commuter (JAC) ударила молния сразу после взлета. Об этом случае пишет The Aviation Herald.

Самолет ATR-42-600, на борту которого находились 14 человек, выполнял регулярный рейс из Амакусы в Кумамото. При наборе высоты в борт ударила молния, и пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно. При послеполетном осмотре на фюзеляже были найдены следы от воздействия молнии. Вылеты данного борта были приостановлены.

В январе текущего года молния ударила в киль самолета Airbus A350 авиакомпании British Airways в аэропорту бразильского Сан-Паулу Гуарульос. После инцидента, который попал на видео, воздушное судно взлетело и благополучно приземлилось в Лондоне.

До этого в в Турции бортовой оператор самолета пострадал при ударе молнии в аэропорту.

Ранее сообщалось, что российский Ил-114-300 защитят от молний.

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