В Дагестане на склоне горы произошел масштабный пожар

МЧС: в Ахтынском районе Дагестана горит Хрюгский лес на площади 4 га

Хрюгский лес загорелся в Ахтынском районе Дагестана. Огонь распространился на площади четырех гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Возгорание произошло на склоне горы в двух километрах от населенного пункта Хрюг. Тушением пожара занимается группа из 64 человек, среди которых пять сотрудников лесничества, 20 огнеборцев МЧС, четверо полицейских и 40 местных жителей.

«Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники», — отмечается в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, пожар начался с возгорания сухой травы, после чего огонь перекинулся на деревья и распространился на площади 1,5 гектара.

До этого администрация Сочи сообщила, что к тушению пожара в горах в Хостинском районе привлекли вертолет.

Ранее площадь пожара на полигоне в Новороссийске уменьшилась до 2,1 тысячи квадратов.