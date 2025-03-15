Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане на склоне горы произошел масштабный пожар

МЧС: в Ахтынском районе Дагестана горит Хрюгский лес на площади 4 га
close
Telegram-канал «Baza»

Хрюгский лес загорелся в Ахтынском районе Дагестана. Огонь распространился на площади четырех гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Возгорание произошло на склоне горы в двух километрах от населенного пункта Хрюг. Тушением пожара занимается группа из 64 человек, среди которых пять сотрудников лесничества, 20 огнеборцев МЧС, четверо полицейских и 40 местных жителей.

«Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники», — отмечается в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, пожар начался с возгорания сухой травы, после чего огонь перекинулся на деревья и распространился на площади 1,5 гектара.

До этого администрация Сочи сообщила, что к тушению пожара в горах в Хостинском районе привлекли вертолет.

Ранее площадь пожара на полигоне в Новороссийске уменьшилась до 2,1 тысячи квадратов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами