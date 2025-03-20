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В Дагестане будут судить женщину, приковавшую дочь к батарее

Дагестанку, приковавшую дочь к батарее, будут судить за доведение до суицида
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Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан направило в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в жестоком обращении с собственной дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

К ранее предъявленному обвинению в незаконном лишении свободы и неисполнении родительских обязанностей добавлено новое обвинение – доведение до самоубийства. Следствие установило, что обвиняемая систематически унижала и издевалась над 15-летней девочкой, приковывая ее цепью к батарее. Эти действия, по мнению следователей, привели к тяжелым физическим и психическим страданиям подростка и попытке суицида.

В феврале уполномоченная по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова сообщила «Газете.Ru», что 15-летнюю школьницу посадили на цепь и заперли в квартире в Кизилюрте за то, что она постоянно уходила из дома. По словам омбудсмена, родители «прибегли к такому варварскому методу», потому что профилактические беседы не давали результата.

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