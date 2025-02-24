Омбудсмен рассказала, почему в Дагестане на три дня приковали к батарее 15-летнюю девочку

15-летнюю школьницу посадили на цепь и заперли в квартире в Кизилюрте за то, что она постоянно уходила из дома, заявила «Газете.Ru» уполномоченная по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова. По ее словам, родители «прибегли к такому варварскому методу», потому что профилактические беседы не давали результата.

«Никакого сексуального насилия не было. У девушки с переходным возрастом начались проблемы с поведением. Есть такая категория подростков, которые постоянно убегают из дома. Перед инцидентом девушка опять ушла из дома и ее несколько дней не могли найти, — обнаружили в другом городе. Психологические методы, профилактические беседы не давали результата. В итоге родители прибегли к такому варварскому методу, как запереть дома. Это, безусловно, не выход, виновные будут наказаны, следствие работает. Однако у девушки случались эпизоды асоциального поведения. Мы со своей стороны предложим комплексную психологическую и врачебную помощь», — сказала Ежова.

После инцидента со школьницей возбудили два уголовных дела — о незаконном лишении свободы несовершеннолетней и о неисполнении родительских обязанностей.

До этого в СМИ появилась информация о том, что мать и дядя приковали 15-летнюю девушку к батарее на несколько дней якобы после того, как та пожаловалась на групповое изнасилование и «опозорила семью». Чтобы спасти себя, девушка написала записку с просьбой о помощи, примотала ее к пульту от телевизора и выбросила его на улицу.

Мать подростка объяснила свои действия тем, что дочь постоянно сбегает из дома, а ее сверстники склоняют ее к употреблению запрещенных веществ.

Ранее в Пермском крае три подростка попали под подозрение в изнасиловании девочки.