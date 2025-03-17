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В Запорожской области школьный автобус подвергся атаке БПЛА

Балицкий: дрон ВСУ атаковал школьный автобус в запорожском селе Шевченково
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Telegram-канал Балицкий Евгений

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал школьный автобус в селе Шевченково, расположенном в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, транспортное средство стояло во дворе дома, где проживает водитель. В результате удара оно получило существенные повреждения.

«Благо среди населения пострадавших нет», — написал глава российского субъекта.

Он выразил уверенность, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не случайно атаковали школьный автобус. Как отметил Балицкий, оператор дрона не мог не заметить, что на кузове машины написано «дети».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавил губернатор.

16 марта украинские БПЛА нанесли удар по пожарной части в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Как рассказали в районной администрации, никто из граждан не пострадал. Тем не менее фасад здания и один служебный автомобиль получили повреждения.

Ранее военные ВСУ нанесли около 11 артиллерийских ударов по одному из городов в Запорожской области.

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