Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орловской области объявили воздушную тревогу

МЧС: авиационная опасность объявлена в Орловской области
close
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

На территории Орловской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области», — сказано в тексте.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 13 украинских беспилотников над территорией региона. До этого Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь над территорией РФ было перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотников. Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами.

Ранее Хинштейн сообщил, что село в Беловском районе подверглось атаке украинского дрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами