В Орловской области объявили воздушную тревогу

На территории Орловской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области», — сказано в тексте.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 13 украинских беспилотников над территорией региона. До этого Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь над территорией РФ было перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотников. Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами.

Ранее Хинштейн сообщил, что село в Беловском районе подверглось атаке украинского дрона.