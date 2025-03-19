Хинштейн рассказал о раненых после атаки БПЛА на Курскую область

Хинштейн: в результате удара БПЛА в селе Мокрушино ранены два человека

В результате удара беспилотного летательного аппарата в селе Мокрушино Беловского района пострадали два человека: 44-летний мужчина и 51-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Пострадавшие были доставлены в Беловскую центральную районную больницу и находятся под наблюдением медицинских работников.

Хинштейн вновь призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и напомнил о действующем запрете на въезд в ряд приграничных населенных пунктов.

«Нацисты продолжают свои попытки нанести вред нашим гражданам и разрушить инфраструктуру. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничные районы, пока ситуация не станет полностью безопасной. Берегите себя!» — отметил врио губернатора.

Также сегодня Хиншейн сообщил, что из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей.

В среду президент России Владимир Путин рассказал, что бойцы Вооруженных сил России завершают разгром противника в Курской области, который вторгся туда в августе 2024 года.

Ранее Хинштейн навестил в больнице 101-летнюю женщину, эвакуированную из Суджи.