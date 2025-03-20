Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали изданию, что в ответ на атаку в регионе сработала система противовоздушной обороны. Взрывы произошли в небе над городом Россошь, а до этого был слышен характерный звук пролета беспилотников.

В публикации подчеркивается, что, по предварительной информации, дроны летели по направлению к Воронежу.

До этого в министерстве обороны России рассказали, что российские средства противовоздушной обороны перехватили несколько украинских БПЛА в небе над Курской и Белгородской областями.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что село Мокрушино в Беловском районе подверглось атаке украинского дрона. В результате два мирных жителя — 51-летняя женщина и 44-летний мужчина — получили ранения. Врачи скорой помощи доставили пострадавших в Беловскую центральную районную больницу.

Ранее в Орловской области рассказали о попытке украинских дронов атаковать регион.